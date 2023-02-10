В России начались продажи минивэна Voyah Dream

Компания «Моторинвест», которая стала представителем бренда Voyah в России, объявила о начале продаж минивэна Dream на российском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Voyah Dream Фото: Voyah Voyah Dream Фото: Voyah Voyah Dream Фото: Voyah Следующая фотография 1 / 3 Voyah Dream Фото: Voyah Voyah Dream Фото: Voyah Voyah Dream Фото: Voyah

Полноприводный минивэн доступен с гибридной силовой установкой, оснащенной двумя электромоторами суммарной мощностью 393 л.с. Автономность до 750 км увеличена за счет 1,5-литрового бензинового мотора, выполняющего роль генератора для зарядки аккумулятора.

На рынок модель Dream вышла в семиместном исполнении салона. В оснащение минивэна входят комфортные сиденья Zero Gravity с подогревом, вентиляцией и массажем, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, более 20 электронных ассистентов водителя, пневмоподвеска, интеллектуальная система ночного видения, аудиосистема Dynaudio и другое оборудование.

В России минивэн будет предложен в двух комплектациях, Business и Executive, стоимостью 7,9 млн руб. и 8,2 млн руб. соответственно. Продажами модели занимаются более 19 дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Симферополе, Ростове-на-Дону, Сочи, Ижевске, Воронеже и Владивостоке.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK