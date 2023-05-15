Хинштейн: Минэкономики не одобрило законопроект о праве для силовиков сбивать любые беспилотники

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что Министерство экономического развития России не поддержало разработанный при участии парламентария законопроект, который позволяет силовикам «пресекать движение» любых беспилотников. По мнению Минэкономики, документ является «преждевременным» и нуждается в доработке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Несмотря на череду терактов и налетов с использованием беспилотников, Минэкономразвития выступило против нашего законопроекта о праве силовиков пресекать движение дронов во всех сферах»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале, сославшись на официальный ответ замглавы Минэкономики Максима Колесникова. Тот считает, что сначала в России надо законодательно отрегулировать саму беспилотную отрасль вместе с робототехникой и только потом переходить к противодействию дронам и определять, кто имеет право их сбивать.

Депутат Госдумы уточнил, что все федеральные ведомства помимо Минэкономики разработанный законопроект поддержали, так как «его необходимость в условиях СВО очевидна».

Ранее Александр Хинштейн обратился к министру транспорта России Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой ввести временный мораторий на использование беспилотников в России. По его словам, в условиях проведения военной операции на Украине беспилотники «представляют повышенную опасность». Реакции на это обращение парламентария пока не последовало.

Александр Кислов