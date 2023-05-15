AI и IoT: тренды и тенденции в кибербезопасности сегодня

Руководитель команды RedTeam компании SolidLab и эксперт в кибербезопасности Сергей Герасимов рассказал о трендах и прогнозах на будущее в сфере безопасности данных



Тренды и тенденции

Развитие технологий и увеличение числа людей, работающих удаленно, дали серьезный толчок для развития кибербезопасности. Сегодня организации нуждаются в усиленных мерах безопасности для защиты сетей, облачных сервисов и конфиденциальных данных. В связи с этим можно выделить несколько тенденций в сфере:

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1. Возрастает актуальность обучений сотрудников основам кибербезопасности и безопасности удаленной работы.

2. Искусственный интеллект и машинное обучение играют двойную роль в кибербезопасности: с одной стороны, они помогают обнаруживать угрозы и аномалии в реальном времени, автоматизируя процессы реагирования на инциденты, с другой - злоумышленники используют AI для создания более сложных атак и маскировки своих действий, что усложняет обнаружение угроз.

3. В сфере Интернета вещей (IoT) растет число устройств, подключенных к Интернету, что повышает риск кибератак. Многие из этих устройств имеют слабые меры безопасности, делая их уязвимыми для атак. Организации и производители стали придавать больше значения безопасности IoT устройств, обеспечивая их регулярное обновление и защиту.

4. Защита личной информации и приватности становится все более важной. Регуляторы по всему миру ужесточают требования к защите данных, и компании должны соответствовать стандартам, таким как GDPR. Это подчеркивает значимость вопросов приватности и обязательность их учета в планах по кибербезопасности.

5. Угрозы целевых атак на критическую инфраструктуру и организации продолжают расти. Это вынуждает предприятия повышать уровень кибербезопасности и разрабатывать стратегии по управлению рисками и реагированию на инциденты.

Недалекое будущее

Будущее кибербезопасности, безусловно, будет связано с развитием технологий и увеличением числа устройств, подключенных к Интернету. Кибербезопасность станет еще более интегрированной в повседневную жизнь людей и бизнес-процессы компаний.

Одним из возможных направлений развития является использование квантовых технологий для защиты данных: квантовое шифрование может предложить новый уровень безопасности, поскольку квантовые компьютеры могут в теории взламывать современные криптосистемы.

Еще одно возможное направление –усиление роли искусственного интеллекта и машинного обучения в кибербезопасности. Уже сейчас AI применяется для обнаружения угроз, а в будущем ожидается, что его применение будет расширяться.

Безопасность в области Интернета вещей (IoT) также будет продолжать развиваться. Производители и разработчики, вероятно, уделят больше внимания вопросам безопасности и внедрению механизмов защиты в свои продукты, улучшая их устойчивость к атакам.

Я убежден, что в будущем мы можем ожидать все большего внимания к обучению и подготовке кадров в области кибербезопасности. Поскольку киберугрозы становятся все более сложными и разнообразными, профессионалы в области безопасности должны быть готовы адаптироваться и развиваться вместе с этими угрозами.

AI технологии

Говоря подробнее об ИИ, стоит сказать, что технологии в области безопасности на основе нейросетей только зарождаются. Поэтому большинство из использований сегодня находится в области тестирования.

Однако, как я уже сказал, в ближайшем будущем искусственный интеллект и машинное обучение будут играть важную роль в кибербезопасности и смогут использоваться для усиления защиты данных и систем. Используя алгоритмы машинного обучения, системы кибербезопасности смогут анализировать большие объемы данных, находить необычные паттерны поведения и определять потенциальные угрозы.

Кроме того, ИИ может использоваться для автоматизации процессов реагирования на инциденты. Например, при обнаружении подозрительной активности, системы на основе ИИ смогут автоматически принимать меры по изоляции угрозы и предотвращению ее распространения. Это позволит сократить время реагирования и снизить риски.

Возможности IoT

Интернет вещей (IoT) - это сеть физических устройств с встроенными сенсорами, программным обеспечением и другими технологиями, которые позволяют им собирать, обмениваться и анализировать данные. IoT устройства могут включать в себя бытовую технику, системы освещения, датчики и даже автомобили. Они подключены к Интернету, что позволяет им отправлять и получать информацию, а также взаимодействовать с другими устройствами и системами.

Тем не менее, вместе с возможностями IoT устройств возникают и проблемы кибербезопасности. Поскольку эти устройства постоянно подключены к Интернету и обмениваются данными, они также могут быть уязвимы для кибератак. В связи с этим кибербезопасность становится критически важной для IoT. Организации и производители устройств должны уделять больше внимания безопасности своих продуктов, включая шифрование данных, регулярные обновления программного обеспечения и устойчивость к атакам. Кроме того, потребители должны быть осведомлены о рисках и принимать меры для защиты своих устройств, например, используя сложные пароли и обновляя программное обеспечение при необходимости.

IoT предлагает множество возможностей для улучшения нашей повседневной жизни и работы, но важно помнить о рисках, связанных с кибербезопасностью. Безопасность IoT устройств должна быть приоритетом для всех заинтересованных сторон, чтобы гарантировать надежность и безопасность использования технологии.

Кибербезопасность – бесконечно развивающаяся отрасль, требующая постоянного обучения. На данный момент сфера находится на пике своего развития, поэтому мы, несомненно, ожидаем внедрения новых технологий для улучшения защиты данных и систем.

Карина Соколова