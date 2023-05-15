Комитет Госдумы предложил упростить получение субсидий на оплату ЖКУ

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил в правительство рекомендации для упрощения выдачи субсидий за ЖКУ. Предполагается, что вместо большого пакета документов достаточно будет подать одно заявление, а остальные сведения можно будет запросить в рамках «межведомственного взаимодействия», сообщают «Известия» со ссылкой на документ. Председатель комитета Сергей Пахомов сказал, что нужно сделать так, чтобы люди получали субсидии «максимально безболезненно для своего времени и нервов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сейчас для получения субсидий необходимо обращаться в органы соцзащиты населения, МФЦ или другие учреждения (по решению региона). Нужно прийти лично и предоставить в бумажном виде ряд документов — справку о доходах, свидетельства о госрегистрации права собственности, о браке или его расторжении, о рождении детей. Вместо этого предлагается ограничиться заявлением через «Госуслуги» или личным визитом в МФЦ, пояснил первый зампредседателя комитета ГД Владимир Кошелев.

В числе других рекомендаций:

снизить максимальный порог расходов на ЖКХ в общем доходе семьи с 22% до 15% (сейчас в регионах установлены свои предельные пороги);

направлять выделенные средства напрямую поставщикам услуг (человек будет получать платежку за вычетом оплаченной субсидии);

разработать специальный онлайн-калькулятор расчета совокупного дохода семьи и размера субсидии.

Рекомендации были подготовлены по итогам парламентских слушаний в Госдуме, которые прошли по результатам общественных обсуждений в 60 регионах. В аппарат правительства они пока не поступили. Минстрой сообщил «Известиям», что концептуально поддерживает упрощение порядка получения гражданами субсидий на оплату ЖКУ, но тоже пока не получил проекта нормативного акта.

В прошлый раз очередная индексация тарифов на ЖКУ прошла на семь месяцев раньше прежде намеченного срока — 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023-го. Минэкономики говорило, что рост тарифов составит в среднем 9%. Это стало уже вторым их увеличением в этом году — после индексации на 4% в июле. Принятое решение объясняли необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры и тем, что в последние годы индексация была ниже уровня инфляции.

Лаура Кеффер