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«Буше» собирает автомат

Сеть пекарен протестирует новый формат

Сеть «Буше» начала продавать еду и напитки через вендинговые аппараты. В случае успеха тестового проекта число таких устройств в Санкт-Петербурге и Москве планируется увеличить. Ресторанные операторы сталкиваются со сложностями развития в этом сегменте из-за высокой конкуренции, небольшого числа перспективных локаций и специфики бизнес-процессов, полагают эксперты.

Сеть «Буше» начала продавать еду и напитки через вендинговые аппараты

Сеть «Буше» начала продавать еду и напитки через вендинговые аппараты

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сеть «Буше» начала продавать еду и напитки через вендинговые аппараты

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О том, что «Буше» установила пилотный вендинговый аппарат в петербургском бизнес-центре Renaissance Plaza на улице Марата, «Ъ-СПб» рассказал коммерческий директор сети Роман Певзнер. В его ассортименте представлены супы, салаты, сэндвичи, выпечка, напитки. Средний чек составляет 500 рублей, что сопоставимо с заведениями «Буше», пояснил господин Певзнер. По результатам пробного проекта будет приниматься решение о его тиражировании, уточнил он. Перспективными локациями для установки устройств коммерческий директор «Буше» называет бизнес-центры, коворкинги, жилые комплексы, парки Санкт-Петербурга и Москвы.

«Буше» является одной из крупнейших сетей пекарен на рынке Санкт-Петербурга. В ее управлении находится 63 точки под брендами «Буше» и «Теплого хлеба и под одеяло» на местном рынке, а также пять объектов в Москве. Выручка ООО «Буше» в 2022 году составила 3,4 млрд рублей, чистый убыток — 32,3 млн рублей, указано в kartoteka.ru. Владельцем сети является ее основатель Олег Лега.

Сейчас в Петербурге практически отсутствует возможность приобрести здоровую еду в автоматах, говорит Роман Певзнер. Это удобный и современный торговый формат, который востребован в ближневосточных и азиатских странах, подчеркивает он. Стоимость одного устройства составляет 1 млн рублей. Для того чтобы этот бизнес был эффективен, потребуется открыть несколько десятков объектов, отмечает основатель сети Greenbox Максим Яковлев. Выручка одного аппарата невысока, поэтому маловероятно, что получится обеспечить сравнимый с пекарнями средний чек, добавляет он.

По данным OFD.ru, выручка вендинговых автоматов в России в 2022 году упала на 9,5%, что связано с общим падением объема продаж в рознице. При этом спрос на полезную продукцию в аппаратах растет, сообщили «Ъ-СПб» в торговой сети «Вкусвилл». В 2022–2023 годах ритейлер установил 25 таких устройств в Петербурге, уточнил его представитель.

На рынке пока немного удачных примеров подобных проектов, поскольку в них не было новизны, указывает генеральный директор агентства Infoline Иван Федяков. В частности, развивать формат вендинговых автоматов в Санкт-Петербурге пробовал конкурент «Буше» — «Цех 85», но в прошлом году отказался от развития этого направления. Сеть собиралась поставить в офисных центрах, вузах и других городских локациях 100 таких объектов. Неудачный опыт развития этого формата также есть у ресторанного холдинга Ginza Project, напоминает директор по развитию «Вендэкс ритейл» Игорь Быстров. Автоматизированная торговля — сложный операционный бизнес, для которого у ресторанных операторов не хватает компетенций, уверен эксперт. В «Цехе 85» не ответили «Ъ-СПб», в Ginza Project не предоставили комментарии по существу.

Барьером для новых игроков являются высокая конкуренция и ограниченное число локаций для размещения автоматов, объясняет Максим Яковлев. Вендинговые автоматы экономически целесообразно устанавливать в бизнес-центрах, где работает свыше 100 человек, которых в городе немного, объясняет господин Яковлев. Кроме того, работа с готовой едой требует правильного прогнозирования объема продаж, чтобы избежать списаний, предупреждает господин Яковлев.

Константин Куркин

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