В Анапе приступили к проектированию самого крупного в ЮФО крытого аквапарка

Инвестор, реализующий проект по строительству гостиничного комплекса «Лучи» в Анапе, приступил к проектированию крытого аквапарка на территории комплекса, рассказал глава курорта Василий Швец. «Думаю, это будет самый большой крытый аквапарк в Южном федеральном округе»,— сообщил он.

Гостиничный комплекс «Лучи» будет рассчитан на 6,5 тыс. номеров. Инвестор заключил с мэрией Анапы договор о комплексном развитии территории. Ранее на этом месте планировалось возведение многоквартирного жилого комплекса. По словам главы Анапы, инвестору открыта кредитная линия на строительство комплекса в размере 48 млрд руб.

Андрей Ульченко

Читайте нас в Telegram