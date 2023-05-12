Компания Skoda показала предсерийные Kodiaq и Superb нового поколения, премьера которых состоится осенью 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Skoda Kodiaq и Skoda Superb Combi

Фото: Skoda Skoda Kodiaq и Skoda Superb Combi

Фото: Skoda

Закамуфлированные прототипы проходят финальные испытания за Полярным кругом, где при 30-градусных морозах проверяются надежность и работоспособность шасси, кузова, двигателя, системы отопления и всей электрики. Кроме того на тестах настраиваются ходовая часть, электронные ассистенты водителя и различные системы автомобиля, включая мультимедиа и обогревы.

Напомним, на рынок Skoda Superb выйдет в двух версиях — модель представят в кузове седан и варианте универсала Combi, а кроссовер Skoda Kodiaq сохранит привычный формат.

Максим Вершинин

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