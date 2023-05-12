Финансовую поддержку семьям бойцов, пропавших без вести в зоне СВО, планируют ввести в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о разработке новой меры поддержки семей, чьи родственники участвуют в СВО. «Предлагаю ввести еще одну важную меру поддержки для участников СВО и их семей – оказывать финансовую помощь семьям, чьи родственники считаются без вести пропавшими», - сказал он во время своего выступления на сессии регионального законодательного собрания.

Проработать детали новой меры Игорь Кобзев поручил правительству региона до 1 июля этого года. Всего в Иркутской области на сегодняшний день введены 33 меры поддержки военнослужащих в зоне СВО и их семей. По его словам, для мобилизованных в Иркутской области предусмотрены выплаты в сумме 100 тыс. руб., для контрактников – 200 тыс. руб.

Также Игорь Кобзев сообщил, что в Иркутске планируется строительство военного госпиталя на 155 коек. Проект разрабатывается совместно с Минобороны РФ. Уже определен земельный участок.

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Лолита Белова