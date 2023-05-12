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Коммерсантъ FM
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Паводковые воды затопили больше 100 домов в селе в Приангарье

В Иркутской области несколько сел затопило из-за интенсивного таяния снега. Больше всего пострадало село Преображенка — там подтоплены 109 домов. Об этом сообщило управление МЧС по региону.

Ледовые заторы на реках в области, из-за которых произошло подтопление сел, устранены. В реках сохраняется высокий уровень воды из-за интенсивного таяния снега, а также большого притока талых вод.

В селе Преображенка подтоплены 109 жилых домов и участков, в которых живут 215 человек. Уровень воды в Нижней Тунгуске составляет 944 см при критической отметке 890 см. Вода постепенно убывает, добавили в МЧС.

В селе Токма подтоплены 12 жилых домов, где живут 36 человек, а также 17 приусадебных участков. В пункт временного размещения эвакуированы 26 человек. Уровень воды в реке Непа достиг 642 см при критической отметке 590 см.

Олеся Павленко

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