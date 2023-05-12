Театру Европы вменяют антисанитарию

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело о нарушении санитарных норм в Малом драматическом театре (Театр Европы, МДТ). С 5 мая его деятельность была приостановлена Роспотребнадзором по аналогичной причине. Проверяющие службы установили почти 20 нарушений, среди которых, помимо прочего, грязь в столовой, продукты без маркировки, а на одном из производственных столов нашли оставленную кем-то косметику. Однако правозащитники связывают эти проверки со сложной ситуацией вокруг актера Данилы Козловского. В апреле в МДТ были перенесены две постановки с его участием из-за обвинений некоторых общественников в «антироссийских высказываниях».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владими Кольцов / wikipedia.org Фото: Владими Кольцов / wikipedia.org

По административному протоколу о нарушении норм санитарно-эпидемиологического благополучия населения, составленному Роспотребнадзором, МДТ грозит штраф в размере до 20 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ). Материалы дела к моменту публикации сообщения пресс-службы судов города еще не приняты к производству. Известно, что в них зафиксированы 18 эпизодов. В частности, инспекторы выявили, что 15 уборщиц и дворник были допущены к работе без прививок против брюшного тифа, а повар и буфетчица проверены на инфекции с опозданием. У сотрудников ведомства также возникли претензии к чистоте в столовой, там нашли «дефекты плиточного покрытия пола», инвентарь и продукты не имеют маркировки, а на производственном столе «допущено хранение личных вещей»: телефона, ключей и косметических средств.

Кроме того, в материалах говорится, что на ознакомление с протоколом в отдел Роспотребнадзора прибыл замдиректора театра с неправильно составленной доверенностью, что лишает его возможности быть защитником или представителем юрлица (ст. 25.5 КоАП РФ).

На данный момент вход в МДТ опечатан, а все спектакли отменены до 12 мая. В апреле в Театре Европы сообщали о переносе на май постановок «Гамлет» и «Коварство и любовь», в которых был занят Данила Козловский, работающий в театре более десяти лет. Текст объявлений на сайте учреждения гласит: «Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся».

Ранее Виталий Бородин, возглавляющий общественную организацию «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК), попросил Генпрокуратуру разобраться, не дискредитирует ли артист своими высказываниями Вооруженные силы РФ, а главу МВД России Владимира Колокольцева — проверить господина Козловского на экстремизм и «поддержку идей Алексея Навального». В ответ актер подал ответный иск о защите чести и достоинства к главе ФПБК, однако Пресненский суд Москвы заявление не принял. Сам Виталий Бородин известен своими нападками на деятелей культуры. Он просил инициировать разбирательства в отношении Лии Ахеджаковой, Аллы Пугачевой, Дианы Арбениной, Валерия Меладзе, Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) и Семена Слепакова (два последних признаны в РФ иностранными агентами).

Также депутат Госдумы Артем Бичаев («Единая Россия») написал обращение на имя министра культуры Ольги Любимой, в котором указал на необходимость рассмотреть вопрос об исключении из репертуара госучреждений культуры артистов, включая Данилу Козловского, которые «открыто выступают против России». В своем telegram-канале он отметил, что «пан Козловский» ранее получил большие суммы от Фонда кино, в том числе на фильм про Чернобыль, а также задается вопросом, «как так выходит, что заукраинцы возвращаются на государственные сцены?».

По мнению петербургского правозащитника Динара Идрисова, такие персоны, как Данила Козловский, являются достаточно удобными мишенями для нападок, поскольку за их счет можно лишний раз публично продемонстрировать свою лояльность политическому курсу руководства страны, указав, что такие деятели получают на свое творчество деньги из федеральной казны. «Вот и выискивают тех, кто им по зубам, чтобы покусать»,— считает господин Идрисов. «Нормы СанПиНа — это достаточно удобный инструмент для того, чтобы создать проблемы такого рода учреждениям»,— пояснил глава Адвокатской консультации № 70 в Санкт-Петербурге Филипп Покровский. Эксперт подчеркивает, что организациям, ведущим активную деятельность, достаточно сложно держать все под контролем, поэтому повод, чтобы придраться, найдется всегда. «Закрыть — не закроют, но этого хватит, чтобы на какое-то время приостановить деятельность МДТ»,— пояснил адвокат.

В самом МДТ отказались комментировать ситуацию вокруг театра, а на вопрос корреспондента «Ъ-СПБ» о дальнейшей судьбе спектаклей с участием господина Козловского с сожалением ответили, что «понятия не имеют». Художественный руководитель и директор Малого драматического театра — народный артист России Лев Додин. В составе труппы: Ксения Раппопорт, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Екатерина Решетникова, Светлана Григорьева, Сергей Власов и многие другие.

Андрей Кучеров