Силовики задержали на трассе М-4 москвича и тамбовчанина с 7 кг наркотиков

В марте и апреле на трассе М-4 «Дон» задержали двух жителей Московской и Тамбовской областей, перевозивших 7 кг наркотических средств. Об этом рассказали в управлении ФСБ России по Воронежской области, выявившем и пресекшем два транзитных канала поставок наркотиков из центральных в южные регионы России. Следственный отдел регионального УФСБ возбудил в отношении задержанных уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сейчас они находятся под арестом.

Около 5 кг а-пирролидиновалерофенона и примерно 2 кг мефедрона было обнаружено при досмотре автомобилей указанных граждан. Они перевозили наркотики в полиэтиленовых свертках. Расследование уголовных дел продолжается.

Валерия Розбот

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