В Татарстане открылся фестиваль «Японские сезоны»

Татарстан с сегодняшнего принимает фестиваль «Японские сезоны в Республике Татарстан». Об этом сообщает Минкульт региона.

Мероприятие проводится в рамках Года национальных традиций и культур в Татарстане. Оно продлится по 13 мая.

В рамках фестиваля будут организованы дегустация «Стейка Шаляпин» по рецепту японского повара Казуо Сизумэ, встреча с гостями делегации и с создателями таких фильмов, как «Кимоно Итику Куботы. История на шелке», «День, когда пришел "Иртыш"» и «Татара - наследие Евразии». Кроме того, гости смогут посетить выставку работ и мастер-класс художника живописи суми-э Олега Усова и презентацию композиций поэта Александра Долина.

"Ъ-Казань"