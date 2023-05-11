На Кубани назначили четырех новых судей

В Краснодарском крае назначены судьи приказом президента РФ Владимира Путина. Документ опубликован на портале правовой информации от 10 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Арбитражного суда Краснодарского края Фото: пресс-служба Арбитражного суда Краснодарского края

Председателем Армавирского городского суда назначен Сергей Серомицкий. Ранее он работал в Крымском районном суде. На должность мирового судьи он впервые был назначен в 2008 году.

Судьей Адлерского районного суда Сочи стала Маргарита Вострякова, Октябрьского районного суда Новороссийска — Дмитрий Зачеса. В Тихорецком городском суде решения будет выносить Валерий Осипчук. Судьей Арбитражного суда Краснодарского края назначена Алена Малеева.

Анастасия Донскова

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