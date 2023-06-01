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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 67 лет первому заместителю председателя Госдумы Александру Жукову

Александр Жуков

Александр Жуков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Александр Жуков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко:

— Уважаемый Александр Дмитриевич, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Вы без преувеличения являетесь одним из самых опытных политических деятелей России. Будучи заместителем председателя правительства России на протяжении долгих лет, Вы успешно решали самые масштабные и ответственные государственные задачи. При Вашем участии прошли лучшие в истории зимние Олимпийские игры в Сочи. Неоднократно убеждался в Вашем высочайшем профессионализме, честности и порядочности. Взвешенный подход к делу, неиссякаемая энергия, а также умение слышать собеседника и всегда находить компромисс в интересах граждан страны. Эти принципы по жизни — залог Вашей успешной деятельности и на посту первого заместителя председателя Госдумы. Не могу не отметить огромный вклад в развитие отечественного спорта, который Вы искренне любите и по праву заслужили уважение не только российского, но и мирового спортивного сообщества. Желаю Вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, надежных соратников! Многая и благая лета!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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