Следственный комитет обвинил бывшего главу МВД Санкт-Петербурга в создании ОПГ

Экс-помощник главы МВД РФ Владимира Колокольцева и бывший глава полиции Санкт-Петербурга Сергей Умнов стал фигурантом дела о получении взяток по делу МРЭО. Это следует из материалов СКР, пишет 10 мая 47news.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Умнов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Умнов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Следком переквалифицировал обвинение генералам МВД Сергею Умнову, Ивану Абакумову и Алексею Семенову из злоупотребления полномочиями в получение взяток в апреле. Из документов ведомства следует, что «Сергей Умнов создал и возглавил организованную группу, чтобы получать взятки под видом пожертвований на счета подконтрольного Фонда содействия программ ГУВД за продление с филиалами коммерческих МРЭО договорных отношений».

Эти филиалы МРЭО расформировали в ноябре 2022 года. В отношении всех 11 гендиректоров возбудили дело о даче взятки. Деньги поступали в фонд ГУВД, который был создан в 2007 году. По данным следствия, руководство филиалов МРЭО за шесть лет перевело в него свыше 64,6 млн руб. На эти средства фонд приобретал премиальные авто для своих сотрудников, ремонтировал помещения и проводил праздники для сотрудников МВД.

Фигурантами дела являются три генерала, а также начальник правового отдела Управления ГИБДД Елена Копьева. Им вменяют продление договорных отношений с коммерческими филиалами МРЭО Петербурга с 2013 по 2019 год.

Помощника главы МВД России Сергея Умнова задержали 5 июля 2022 года в Москве.

Александр Просяник, Санкт-Петербург