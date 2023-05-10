В Воронежской области два украинских беспилотника атаковали военный объект

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) рано утром 10 мая атаковали военный объект в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, «в результате мер воздействия» один из беспилотников отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением. «Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования. Реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности. Ситуацию держу на личном контроле», — написал Александр Гусев.

Ранее Telegram-каналы сообщали о ранениях людей в результате атаки БПЛА. Господин Гусев эту информацию не подтвердил.

Ночью и утром беспилотники также атаковали приграничные Белгородскую и Курскую области. В первом регионе повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и автомобиль, во втором — фасад дома и газовая труба.

О жизни граничащих с Украиной регионов читайте в специальном проекте «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте