Младшего сына экс-судьи Янгулбаева Байсангура объявили в федеральный розыск

Сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева — Байсангура — объявили в федеральный розыск. Это следует из данных базы розыска МВД. По какой статье идет розыск, не уточняется. В 2022 году Росфинмониторинг внес Байсангура Янгулбаева и его брата Ибрагима в список террористов и экстремистов.

Байсангур Янгулбаев — младший брат юриста Абубакара и создателя Telegram-канала 1ADAT* Ибрагима Янгулбаевых, с 2021 года он не живет в России. Их отец, федеральный судья в отставке Сайди Янгулбаев в 2022 году вместе с дочерью уехал из России после того, чеченские силовики увезли из квартиры в Нижнем Новгороде его жену Зарему Мусаеву. Сначала МВД по Чечне сообщило, что ее доставили на допрос как свидетеля по делу о мошенничестве, но после этого против нее возбудили дело о нападении на полицейского.

С января 2022 года инсулинозависимая Зарема Мусаева находится в СИЗО. Ее сын Абубакар говорил, что за это время у его матери обострились проблемы со здоровьем и, в частности, ухудшилось зрение. В январе 2023 года Абубакар Янгулбаев записал видеообращение, в котором предложил главе Чечни Рамзану Кадырову обменять себя на свою мать.

*В июле 2022 года на основании решения верховного суда Чечни «Народное движение "Адат"», более известное по Telegram-каналу 1ADAT, было внесено в список запрещенных общественных объединений и религиозных организаций. Представители «Народное движение "Адат"» утверждают, что оно выступает за «прекращение геноцида чеченского народа, объединение чеченского народа и деоккупацию Чечни».

Рамзан Кадыров называл семью Янгулбаевых «террористами с лживыми и погаными языками» и призвал вернуть членов этой семьи в Россию, в противном случае он грозился «найти и уничтожить» их.

Анастасия Ларина