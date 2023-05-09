Bloomberg: Италия уведомила США о планах выхода из инициативы КНР «Один пояс — один путь»

На прошлой неделе руководство Италии дало понять, что собирается выйти из инвестиционного соглашения с Китаем до конца года. Об этом премьер-министр Италии заявила спикеру Палаты представителей США Кевину Маккарти во время встречи в Риме. Италия намерена покинуть проект «Один пояс — один путь» из-за ухудшения отношений, сообщает агентство Bloomberg.

Госпожа Мелони сообщила, что, хотя окончательное решение еще не принято, ее правительство выступает за выход из соглашения, сообщает агентство со ссылкой на людей, присутствовавших на переговорах. Италия — единственная страна G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), которая участвует в инициативе «Один пояс — один путь».

Речь идет об инициативе «Новый шелковый путь» (китайцы называют ее «Один пояс — один путь»). Это проект новой панъевразийской транспортной системы, продвигаемой Китаем в сотрудничестве с Казахстаном, Киргизией и другими странами, для перемещения грузов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы.

Китай и Италия подписали меморандум по проекту «Один пояс — один путь» в 2019 году. На церемонии подписания присутствовали премьер-министр Италии Джузеппе Конте и председатель КНР Си Цзиньпин. Тогда Bloomberg писало, что желание Италии сотрудничать с Китаем вызвало обеспокоенность в США и Евросоюзе, поскольку Пекин по соглашению получал доступ к такой итальянской инфраструктуре, как телекоммуникации и порты.

Мария Федотова