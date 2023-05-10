Бюджет увеличит подъемную силу

Город в этом году намерен выделить на субсидирование региональных перевозок из аэропорта Пулково 168 млн рублей — на 11,5% больше, чем в прошлом. Рост региональной поддержки происходит на фоне сокращения федеральных субсидий. Эксперты считают, что на объеме внутренних перевозок из петербургского аэропорта это практически не отразится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Пулково в 2022 году обслужил 18,2 млн пассажиров, в том числе 15,8 млн — на внутренних рейсах

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Аэропорт Пулково в 2022 году обслужил 18,2 млн пассажиров, в том числе 15,8 млн — на внутренних рейсах

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Объем средств, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга организациям воздушного транспорта для субсидирования региональных воздушных перевозок, в 2023 году планируется увеличить по сравнению с показателем за прошлый год на 11,5%. Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе городского комитета по транспорту, на текущий год из городского бюджета выделено более 168 млн рублей. Соглашения с авиаперевозчиками на субсидирование заключаются по результатам конкурсного отбора, который будет организован в ближайшее время, уточнили в пресс-службе.

В прошлом году комитет по результатам конкурсных отборов для поддержки и развития региональных воздушных перевозок пассажиров предоставил авиаперевозчикам из городского бюджета субсидии в размере более 150,7 млн рублей. Их получили ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии», АО Авиационная компания «РусЛайн», АО «Авиакомпания АЗИМУТ» и АО «Ред Вингс».

В частности, в рамках соглашения с АО «Авиационная компания «РусЛайн» городским бюджетом софинансировались затраты на маршруты Санкт-Петербург — Иваново — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Йошкар-Ола — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Курск — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Липецк — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Нарьян-Мар — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Тамбов — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург. Общая сумма, выделенная на эти цели Петербургом — 78,6 млн рублей. «Авиакомпания АЗИМУТ» получила из городского бюджета 14,2 млн на маршруты Санкт-Петербург — Брянск — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Калуга — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Элиста — Санкт-Петербург.

Авиакомпании «Ред Вингс» выделили 5,77 млн рублей на маршрут Санкт-Петербург — Саранск — Санкт-Петербург, ПАО «Аэрофлот» — 52,2 млн на маршруты Санкт-Петербург — Апатиты — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Тобольск — Санкт-Петербург.

Господдержка авиакомпаний в части субсидирования региональных перевозок регулируется постановлением правительства РФ от 25.12.2013 № 2142. Объем федерального финансирования программы в 2023 году, установленный в конце прошлого года, составлял 9 млрд рублей, однако, по данным источников «Известий», в рамках секвестирования федерального бюджета объем средств был уменьшен до 7,5–7,6 млрд. В связи с этим авиакомпании начали отменять рейсы, которые софинансировались из федерального и региональных бюджетов.

В последней редакции перечня субсидируемых маршрутов, утвержденных Росавиацией, 21 связывает Санкт-Петербург с другими городами, в том числе семь должны софинансироваться из бюджета города (как правило, в размере 30%), остальные — из бюджетов других регионов. В пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково) не ответили на вопрос, какие рейсы из Петербурга были отменены в связи с сокращением федерального субсидирования, получить ответ от авиакомпаний также пока не удалось. Однако в расписании аэропорта и системах бронирования авиаперевозчиков отсутствуют прямые субсидированные рейсы из Санкт-Петербурга в Тобольск авиакомпании «Россия» (входит в группу компаний «Аэрофлот») и Санкт-Петербург — Сыктывкар авиакомпании «Руслайн» (оба входят в перечень). «Руслайн» пока выполняет субсидированные перелеты из Петербурга в Котлас, Йошкар-Олу, Ханты-Мансийск, Нарьян-Мар и Тамбов, а «Россия» продолжает летать в Апатиты. Другие авиакомпании — «Икар», «Азимут», «Ямал», Костромское и Вологодское авиапредприятия — также пока не отказались от выполнения рейсов с господдержкой.

Пулково в 2022 году обслужил 18,2 млн пассажиров, в том числе 15,8 млн — на внутренних рейсах. В первом квартале 2023 года пассажиропоток на внутренних рейсах составил 3,3 млн человек.

По мнению исполнительного директора отраслевого агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, на объеме пассажироперевозок из Пулково на внутренних направлениях эти изменения практически не отразятся. Сокращения коснулись только тех маршрутов, по которым регионы не успели выполнить свои обязательства, и, кроме того, маршрутная сеть субсидированных рейсов регулярно пересматривается. «Для маршрутной сети Пулково влияние (сокращения уровня федеральной поддержки.— «Ъ-СПб»), вероятнее всего, будет минимальным. Это связано и с сохранением поддержки со стороны бюджета Санкт-Петербурга, и с тем, что интерес к Санкт-Петербургу в свете регионального туризма очень высокий, и в этом плане экономическая эффективность большинства рейсов также достаточно высока»,— сказал гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, не исключив, что возможны единичные отмены.

Вячеслав Калашников