«Траст» отпускает птицу

Банк непрофильных активов «Траст» готовится избавиться от активов в птицеводческой отрасли. Осенью планируется выставить на торги предприятия ГК «Русское зерно» в Башкирии, ранее принадлежавшие экс-акционеру Бинбанка Микаилу Шишханову, по стартовой цене 6,3 млрд руб. Несмотря на снижение цен на мясо птицы, инвесторы сохраняют интерес к этому бизнесу. Но к недостаткам «Русского зерна» участники рынка относят наличие низкодоходного производства яйца и отдаленное расположение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Траст» завершил оценку и готовит к продаже башкирский агрохолдинг ГК «Русское зерно», рассказали “Ъ” в пресс-службе банка непрофильных активов. Торги на повышение планируется провести осенью, стартовая цена — 6,3 млрд руб. В состав лота входит птицеводческий комплекс мощностью 65 тыс. тонн мяса и 750 млн яиц в год, площадки для выращивания родительского стада, предприятие по переработке мощностью 25 тыс. тонн мясной продукции в год, комбикормовый завод, а также 18 тыс. га сельхозземель.

«Русское зерно» перешло под контроль «Траста» в марте 2019 года в процессе присоединения Рост-банка. Ранее агрохолдинг контролировался экс-совладельцем Бинбанка Микаилом Шишхановым. Финансовую отчетность ГК «Русское зерно» в банке не раскрыли, отметив, что бизнес генерирует операционную прибыль.

Замдиректора департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Дмитрий Бронников говорит, что «Русское зерно» — достаточно крупный актив и будет интересен как федеральным, так и региональным игрокам. По его словам, потенциально группа может войти в 20 крупнейших производителей бройлера и пять основных производителей столового яйца. Наличие нескольких направлений у «Русского зерна» — дополнительный фактор инвестиционной привлекательности бизнеса, считает господин Бронников.

Хотя директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что сегодня ситуация на птицеводческом рынке складывается довольно сложная: стоимость мяса птицы снижается на фоне роста производства и конкуренции со свининой. В последнюю неделю августа оптовые цены на тушку бройлера в центральной России снизились на 1,5%, до 136 руб. за 1 кг, что ниже прошлогодних около 140 руб. за 1 кг. По данным Минсельхоза, в первой половине 2022 года объем выпуска мяса птицы вырос на 5,8%, до 2,5 млн тонн, свинины — на 5,7%, до 2,1 млн тонн, год к году. Собеседник “Ъ” в крупном производителе мяса добавляет, что производство столового яйца скорее будет отпугивать потенциальных инвесторов, так как это низкодоходный бизнес, а рынок не растет. Кроме того, предприятия «Русского зерна» расположены в отдаленном от центра регионе, добавляет источник “Ъ”.

В «Трасте» говорят, что ведут переговоры о продаже «Русского зерна» как с отраслевыми, так и с непрофильными инвесторами, не назвав конкретных интересантов. Как отмечает господин Сизов, если актив и может заинтересовать покупателей, то крупнейшие компании отрасли, в частности группу «Черкизово» и ГАП «Ресурс». В «Черкизово» говорят, что птицеводство остается привлекательным сегментом, который при наличии правильной вертикальной интеграции представляет интерес для инвестиций. Стратегия группы предполагает развитие как за счет органического роста, так и возможных приобретений, а интерес могут представлять активы, способные дать хорошую синергию и имеющие адекватную рыночную стоимость, добавил представитель «Черкизово». В ГАП «Ресурс» отказались от комментариев.

Дмитрий Бронников добавляет, что рынок мяса птицы устойчивее, чем рынок свинины или говядины, из-за более низкой себестоимости производства. Кроме того, птицеводство — перспективное направление с точки зрения экспорта. Несмотря на логистические проблемы, объем поставок мяса птицы из России на зарубежные рынки в первой половине 2022 года увеличился на 37%, указывает господин Бронников. В Национальном союзе птицеводов ранее оценивали потенциал экспорта мяса птицы из РФ в 500 тыс. тонн в год. В 2021 году поставки были на уровне 290 тыс. тонн.

Алексей Полухин