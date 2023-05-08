«Вызов» возглавил российский кинопрокат третий уикенд подряд

Фильм «Вызов» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ в уикенд в третий раз подряд. В общей сложности он собрал уже 1,2 млрд руб., сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката 4–7 мая:

«Вызов» — 212 млн руб. (всего 1,2 млрд руб.);

«Стражи галактики. Часть 3» (без РФ и СНГ) — 86 млн руб.;

«Яга и книга заклинаний» — 38 млн руб. (126 млн руб.);

«Юра Дворник» — 21 млн руб.;

«Кунг-фу жеребец» — 17 млн руб.

В общей сложности российские кинотеатры собрали за уикенд 370–380 млн руб. Это почти вдвое больше, чем в праздничные майские выходные в 2022 году.

Леонид Уварчев