Умер актер Александр Тютрюмов, сыгравший подполковника Егорова в «Убойной силе»

Актер Александр Тютрюмов умер на 65-м году жизни. Об этом РЕН ТВ сообщила его дочь Анна. Он известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности».

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Тютрюмов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Он ничем не болел, ощутил резкую боль просто, и... не смогли спасти»,— сказала дочь артиста. По ее словам, он умер сегодня утром, 7 мая, в Санкт-Петербурге.

Александр Тютрюмов родился в Ленинградской области, учился во ВГИКе на курсе «продюсер кино и телевидения». Играл в театре в родном городе Подпорожье. С 1995 года работал на «Ленфильме». Снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, в том числе в «Улицах разбитых фонарей», «Хочу в тюрьму», «Кроте». Заслуженный артист Российской Федерации.