В Роспотребнадзоре сообщили о росте числа ВИЧ-инфицированных в России из-за новых регионов

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил о существенном росте числа ВИЧ-инфицированных в России на фоне вхождения в состав страны ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В связи с этим он обратил внимание на то, что властям придется увеличить закупку препаратов для больных ВИЧ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Покровский

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Вадим Покровский

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«У нас прибавляется число ВИЧ-инфицированных из-за новых территорий. Там, конечно, трудно сказать, сколько людей встанут на лечение, потому что часть может уехать на Запад. Это еще один момент, который требует увеличения бюджета на закупку лекарств где-то в полтора раза»,— сообщил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, вопрос об увеличении затрат на закупку лекарств для ВИЧ-инфицированных будет рассматриваться Госдумой при утверждении государственного бюджета страны на следующий год. «Закон подразумевает, что ВИЧ-инфицированные до глубокой старости должны получать лекарства за счет государственных или местных бюджетов, и Дума должна выполнить этот закон»,— резюмировал господин Покровский.

Ранее стало известно, что Россия по итогам 2021 года вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции. Это следовало из представленных Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) данных: на РФ пришлось 3,9% из 1,5 млн новых случаев заражения в мире. По этому показателю Россию обогнали только Южная Африка (14% всех новых случаев), Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%). Оценки ЮНЭЙДС близки к статистике Минздрава, который заявил о более 50 тыс. новых инфицированных в 2021 году. Статистика по итогам 2022 года пока не обнародована.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «России нашли место в первой пятерке».

Александр Кислов