В Челябинской области горит 140 гектаров леса в нацпарке «Зигальга»

Площадь пожара в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области выросла со 100 до 140 гектаров, сообщили в пресс-службе парка. Пожар в нацпарке начался 4 мая.

«Из-за сильного ветра площадь пожара в "Зигальге" увеличилась до 140 гектаров, на борьбу с огнем были брошены дополнительные силы и техника… В тушении участвовали уже более 100 человек. Действовать им приходилось в труднодоступной гористой местности»,— сказано в сообщении пресс-службы (цитата по «РИА Новости»).

По предварительным данным, пожар в нацпарке начался 4 мая из-за туристов-сплавщиков, которые оставили после себя непотушенный костер. Прокуратура Челябинской области проводит проверку по факту возгорания.

Нацпарк «Зигальга» создали в 2020 году. Его площадь составляет 45 тыс. гектаров. Парк находится между Южно-Уральским заповедником, национальным парком «Зюраткуль» и природным парком Иремель в Башкирии.

Олеся Павленко