В Ростовской области сотрудники Следственного комитета России принесли присягу на «Самбекских высотах»

На территории музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области состоялось торжественное принятие присяги сотрудниками Следственного комитета России. Мероприятие было приурочено к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщает пресс-служба правительства региона.

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В мероприятии приняли участие ректор Всероссийского государственного университета юстиции ВГУЮ (РПА Минюста России) Ольга Александрова, замгубернатора Ростовской области Михаил Корнеев, начальник управления воспитательной работы Следственного комитета РФ Герой России Сергей Петров, руководитель следственного управления СК России по Ростовской области Аслан Хуаде и др.

Гости и сотрудники СКР возложили цветы к мемориалу «Советскому солдату – победителю». В завершение церемонии прошло награждение ветеранов и сотрудников правоохранительных органов.

Анастасия Назарова