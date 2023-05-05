В Ярославле станет желтым еще один автобусный маршрут

В Ярославле с 6 мая новые автобусы начнут работу на маршруте №97С. Об этом сообщает департамент транспорта Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый автобус в Ярославле

Фото: департамент транспорта Ярославской области Новый автобус в Ярославле

Фото: департамент транспорта Ярославской области

В дептрансе уточняют, что автобус будет курсировать от фабрики «Красный перевал» до улицы Большие Полянки, на маршруте будут работать транспортные средства большого класса. Перевозчик ООО «Гирфтранс» начинает работу на три недели позже срока. Согласно государственному контракту, размещенному в ЕИС «Закупки», пассажирские перевозки на маршруте №97С должны были начаться с 15 апреля.

Так же изменился и класс самих автобусов: изначально планировалось, что работать будут машины среднего класса вместимости, но теперь класс заменен на большой. Причем этот момент закреплен специальным дополнительным соглашением к контракту. А вот сдвижка срока начала работы автобуса №897С в контракте отражения не нашла.

Андрей Иванов