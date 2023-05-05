В родной деревне Радия Хабирова построят здание пожарно-спасательной части

Управление капитального строительства Башкирии на конкурсе 25 мая выберет подрядчика строительства пожарно-спасательной части в селе Сайраново Ишимбайского района, откуда родом глава республики Радий Хабиров. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта определена в 87,3 млн руб. Он будет оплачен из бюджета республики.

По условиям контракта, построить одноэтажное здание пожарной части, провести инженерные сети, благоустроить и озеленить территорию подрядчик должен до 30 ноября 2024 года.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте