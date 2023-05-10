Семейные легенды с акцентом на спорткары

Считается, что спорткары Porsche в числе прочего уникальны тем, что вызывают единодушное восхищение людей от Америки до Азии и от Африки до Европы. Однако по мнению Томаса Аммана и Штефана Ауста, авторов книги «Сага о Porsche. История семьи и автомобиля», это не единственное, что определяет особое положение компании в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Издательство «Бомбора» Ферри Порше рядом с построенным его отцом автомобилем «Козлик». Вена, 1921 год Фото: Издательство «Бомбора» Ферри Порше за рулем прототипа V2. 1936 год Фото: Издательство «Бомбора» Четыре сына Ферри Порше — Фердинанд Александр, Ганс-Петер, Герхард и Вольфганг — на Porsche 550 Spyder. 1954 год Фото: Издательство «Бомбора» Следующая фотография 1 / 4 Фото: Издательство «Бомбора» Ферри Порше рядом с построенным его отцом автомобилем «Козлик». Вена, 1921 год Фото: Издательство «Бомбора» Ферри Порше за рулем прототипа V2. 1936 год Фото: Издательство «Бомбора» Четыре сына Ферри Порше — Фердинанд Александр, Ганс-Петер, Герхард и Вольфганг — на Porsche 550 Spyder. 1954 год Фото: Издательство «Бомбора»

Легенды — вот что захватывает дух. Легенды, восходящие к основателю компании Фердинанду Порше, гениальному конструктору, который, как никто другой, повлиял на развитие автомобилестроения в прошлом веке. Легенды, восходящие к истории семьи, три поколения которой неразрывно связаны с компанией, которую создавали: вслед за основателем Фердинандом Порше семейным делом занялись его сын Ферри и дочь Луиза, в замужестве Пиех, и, наконец, внуки Фердинанда Порше — Вольфганг и Фердинанд Пиех, общепризнанные потомки обеих ветвей семейного древа.

А еще история Porsche — это и отражение промышленной и экономической истории Германии ХХ века через все взлеты и падения, сквозь ошибки и ужасы политической истории: Гитлер и Volkswagen, экономическое чудо Западной Германии и кризис, восстановление и глобализация. Но начало всему положил маленький Фердинанд Порше, который появился на свет в деревне Мафферсдорф в Богемии 3 сентября 1875 года. Там и началась сага о немецкой семье, которую авторы книги называют «современной песнью о Нибелунгах», с героями и негодяями, путешествующими во времени через войну и мир.

Анна Килимник