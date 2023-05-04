Компания Skoda показала тизер нового поколения Superb, премьера которого состоится в 2023 году.

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Фото: Skoda Skoda Superb

Фото: Skoda

Автомобиль четвертой генерации будет представлен осенью 2023 года. Модель дебютирует в год 90-летия Skoda Superb — первый автомобиль под этим брендом был представлен в 1934 году, а возрождена премиальная модель была в 2001 году.

В 2015 году дебютировала Skoda Superb третьего поколения, которая после рестайлинга получила первую в истории модели гибридную модификацию. Всего с 2001 года было выпущено свыше полутора миллионов экземпляров модели, из которых около половины приходится на последнюю генерацию Skoda Superb.

Новинка выйдет на рынок в двух версиях — Skoda Superb представят в кузове седан и варианте универсал Skoda Superb Combi.

Максим Вершинин

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