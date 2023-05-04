Платная парковка перед вокзалом Пермь II закроется на 10 дней

Платная автостоянка перед вокзалом Пермь II будет закрыта с 10 до 20 мая. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги. Стоянка автомобилей на бесплатной парковке вдоль автобусных остановок сохранится без изменений и ограничений движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Временное закрытие связано с ремонтными работами: обновлением асфальта и оборудования платной парковки. «СвЖД приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и рекомендует пассажирам, пользующимся личным автотранспортом или такси, планировать прибытие на вокзал заблаговременно» — прокомментировали ситуацию в пресс-службе железнодорожников.