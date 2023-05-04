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Коммерсантъ FM
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Интерпол изъял в Боснии и Герцеговине вывезенные из России реликвии

Правоохранительные органы 14 стран Европы арестовали 60 человек и изъяли 11 049 художественных ценностей в рамках операции Интерпола по борьбе с незаконным оборотом произведений искусства. В рамках этой операции полиция изъяла в почтовом отделении Боснии и Герцеговины 13 археологических артефактов, вывезенных из России, сообщила пресс-служба организации.

Уточняется, что операция под кодовым названием «Пандора VII» проводилась под руководством Гражданской гвардии Испании при поддержке Европола и Интерпола. Это часть ежегодной операции «Пандора», в рамках которой правоохранительные органы провели тысячи проверок в портах, пограничных пунктах, аэропортах, аукционных домах, музеях и частных домах в период с 13 по 24 сентября 2022 года, сообщила пресс-служба.

Кроме того, в ходе «Пандоры VII» полицейские организовали проверку 8495 интернет-провайдеров, в результате которой было изъято 4017 украденных произведений искусства. В настоящее время правоохранительные органы продолжают вести 130 расследований в рамках операции.

Помимо артефактов, вывезенных из России, полицейские в 14 европейских странах изъяли, в частности, 77 древних итальянских книг, древнеримский мраморный бюст женщины, 3073 древние польские монеты, 117 дакийских и древнеримских монет и 48 религиозных артефактов.

Сообщается, что в «Пандоре VII» приняли участие полицейские из Австрии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Чехии, Хорватии, Кипра, Греции, Ирландии, Италии, Польши, Португалии, Румынии, Испании и Швеции. Операция «Пандора» проводится с 2016 года в рамках Европейской многопрофильной платформы по борьбе с криминальными угрозами при Евросоюзе.

Эрдни Кагалтынов

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