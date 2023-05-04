Устроивший поджог омского военкомата гражданин Казахстана получил 13 лет строгого режима

В Омске вынесен приговор по делу о поджоге здания военного комиссариата Омской области по Центральному и Советскому округу. Фигуранты дела — граждане Казахстана Ансаган Молдахметов и Диас Сеил. 1-м Восточным окружным военным судом Ансагану Молдахметову по статье о террористическом акте (ч. 2 ст. 205 УК РФ) назначено 13 лет колонии строгого режима, первые 3 года он проведет в тюрьме.

По данным УФСБ Омской области, в мае 2022 года сообщники бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в помещение военкомата. Площадь возгорания составила 10 кв. м. По данным «Ъ», сгорели около 800 личных дел призывников. После совершения преступления злоумышленники покинули территорию России. Ансаган Молдахметов позднее был задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке въезда с территории Республики Казахстан в Российскую Федерацию. Его сообщник находится в федеральном розыске.

В ходе следствия Ансаган Молдахметов сообщил, что получил задание о поджоге военкомата и инструкции по изготовлению бутылок с зажигательной смесью от анонимного пользователя мессенджера. За выполнение поручения ему был обещан гонорар в размере 6 млн тенге.

«Целью поджога была дестабилизации деятельности органов исполнительной власти и срыва призывной кампании по набору добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине»,— сообщили в УФСБ. Ранее полиция Омской области сообщала, что сообщники так и не получили обещанные деньги от заказчика.

Оксана Павлова, Новосибирск