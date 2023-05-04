Тимченко оспорил санкции Евросоюза во второй инстанции

Миллиардер Геннадий Тимченко обратился во вторую инстанцию суда Евросоюза с апелляцией, в которой требует снять с него европейские санкции. Об этом сообщил Bloomberg. Защита бизнесмена утверждает, что «тесные связи» с президентом Владимиром Путиным не делают его союзником в военных действиях на Украине.

«Тесные связи бизнесмена с российским лидером не делают его союзником в военных действиях на Украине»,— заявил в суде адвокат бизнесмена Стефан Бонифасси.

В апелляции Геннадий Тимченко и его жена заявили, что введенные санкции ЕС не обоснованы. «Несмотря на то, что Геннадий Тимченко действительно давно знаком с господином Путиным, назвать его доверенным лицом нельзя. Этот факт мы оспариваем, поскольку такое заявление содержит своего рода обвинение»,— заявил адвокат в суде ЕС.

Геннадий Тимченко попал под санкции ЕС 28 февраля 2022 года, а в июне оспорил ограничения в суде. Миллиардеру запретили въезд в страны ЕС и заморозили его активы. В марте в порту Сан-Ремо власти Италии арестовали яхту Lena, владельцем которой СМИ называли Геннадия Тимченко. В апреле руководство Финляндии арестовало его долю в ледовом дворце «Хельсинки Холл» в размере €10 млн.

Анастасия Ларина