За казенный счет

Обманутые дольщики Астрахани смогут получать компенсации из регионального бюджета. Такой законопроект сегодня рассмотрит парламент. Инициатива касается граждан, в отношении которых не могут быть задействованы федеральные механизмы. Региональные власти уверены, что таким образом восстановят права 180 обманутых дольщиков. Эксперты считают, что размер возмещений будет сильно отличаться от рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханские власти рассчитывают восстановить права 180 обманутых дольщиков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Астраханские власти рассчитывают восстановить права 180 обманутых дольщиков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Власти Астраханской области смогут восстанавливать права обманутых дольщиков за счет выплат из регионального бюджета. Соответствующий законопроект за авторством губернатора ранее прошел профильный комитет думы Астраханской области; сегодня народные избранники рассмотрят его на заседании парламента. Речь идет о гражданах, приобретавших жилье по договорам долевого участия в объектах, права на которые не перешли ППК «Фонд развития территорий». По замыслу авторов, помимо того что участники строительства приобретали жилье по ДДУ в Астраханской области, последние для получения компенсаций должны будут состоять в «плане-графике», утвержденном губернатором региона, и в реестре обманутых дольщиков. Претенденты на выплату должны числиться и в реестре кредиторов застройщика-банкрота; а также обладать правом требования передачи помещения или денег. Последнее должно быть подтверждено арбитражным судом в рамках дела о банкротстве. Сам объект должен быть включен в единый реестр проблемных объектов до 1 января 2020 года. Помимо описанных требований участнику долевого строительства предстоит безвозмездно передать Астраханской области долю в праве собственности на проблемный объект. Еще одно условие: запись о регистрации ДДУ в Росреестре должна быть погашена по заявлению дольщика.

Не все обманутые дольщики Астраханской области смогут воспользоваться механизмом. Исключением станут граждане, приобретавшие жилье, возводимое с механизмом эскроу-счетов (действует с 1 июля 2019 года). Не смогут претендовать на региональные выплаты и те участники строительства, которые заключали ДДУ с застройщиком, производившим страховые отчисления в компенсационный фонд.

Закон возлагает ответственность за выплаты на региональные власти. Профильные чиновники определят порядок выплат и порядок расчета размера возмещений. Исходной цифрой станет сумма, которую участник строительства заплатил по ДДУ — к ней будет применен индекс потребительских цен на товары и услуги по Астраханской области «за период с месяца, следующего за месяцем внесения денежных средств, по 31 декабря 2022 года включительно». В формуле задействуют и площадь приобретенного по ДДУ помещения; дольщики не смогут получить компенсации более чем за 120 квадратных метров. В финансовом обосновании законопроекта сказано, что на эти цели региону потребуется более 339 млн руб. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что документ направлен на помощь 180 участникам строительства в регионе. Таким образом, на одного человека планируют найти менее 1,9 млн руб. По данным городских властей, средняя цена квадратного метра в Астрахани — 71,1 тыс. руб., это значит, что в среднем один обманутый дольщик сможет купить квартиру площадью менее 26,5 кв.м.

Законопроект направлен на восстановление прав, которые не могут быть восстановлены при помощи федеральных механизмов. Об этом «Ъ» рассказала заместитель комитета по социальной политике думы Астраханской области Лариса Горина: «178 человек приобретали жилье в доме на Студенческой улице. Люди отдавали последние деньги, в ряде случаев за социальное жилье». Собеседница «Ъ» выразила надежду, что ее коллеги по парламенту поддержат законопроект.

Новелла астраханских властей похожа на аналогичные механизмы в других регионах, считает руководитель Федерального центра помощи дольщикам Антон Хайдуков: «Не слишком удачно, на мой взгляд, исключать из претендентов на региональную помощь граждан, по чьим объектам были отчисления в Фонд развития территорий. Есть случаи, когда фонд принимает решение о нецелесообразности финансирования мероприятий по восстановлению прав граждан. Кроме того, сейчас фонд просто перестал принимать решения по проблемным домам; Федеральный закон не предусматривает никаких санкций за это». Господин Хайдуков обратил внимание и на порядок расчета размера выплат: «В формуле не учитывается текущая стоимость квадратного метра жилья на рынке. Смогут ли участники строительства приобрести на полученные средства квартиру, аналогичную той, которая осталась на объекте незавершенного строительства, пока большой вопрос». Собеседник «Ъ» добавил, что в Саратовской области стоит максимальная площадь, за которую гражданин может получить компенсацию, не 120 кв. м, а 80, но прав у астраханских дольщиков от этого больше не станет: «В Саратове участникам строительства платят по текущей рыночной стоимости квадратного метра. А индекс, который указан в астраханской формуле, это просто инфляция». Господин Хайдуков добавил, что, по его мнению, в Астраханской области дольщики получат меньшие компенсации из бюджета, чем в Саратовской. Он считает, что предложенный механизм содержит концептуальную ошибку, которая сможет воспрепятствовать восстановлению прав граждан на жилье.

Никита Маркелов