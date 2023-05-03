Та же Zara, только в профиль

На месте закрытых точек торговой сети Zara (входит в группу Inditex) в моллах «Алмаз» и «Родник» в Челябинске открылись магазины-преемники бренда одежды — Maag. В ближайшее время в ТРЦ планируется запустить магазины брендов Vilet, Ecru и Dub, которые займут место покинувших РФ марок Stradivarius, Bershka и Pull&Bear. Точки под новыми наименованиями по всей России запускает новый владелец российского подразделения fashion-группы Inditex Group — Fashion And More Management DMCC. Эксперты считают, что появление магазинов позволит снизить образовавшийся из-за ухода компаний из РФ дефицит в сегменте одежды масс-маркета и поддержит работу торговых центров.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магазины Maag появились в ТРК «Алмаз» и «Родник»

Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ Магазины Maag появились в ТРК «Алмаз» и «Родник»

Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ

В Челябинске в торгово-развлекательных центрах «Алмаз» и «Родник» 3 мая открылись магазины одежды Maag, который стал преемником ушедшего из России бренда Zara. Также в ТРЦ «Алмаз» планируется открыть магазины Vilet и Ecru, которые займут место ушедших Stradivarius и Bershka, в ТРЦ «Родник» готовится к запуску магазин-преемник Pull&Bear — Dub.

Брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius владеет испанская fashion-группа Inditex Group. В марте 2022 года из-за наложенных на Россию санкций компания Inditex объявила о закрытии магазинов и онлайн-платформ в России. В октябре российское подразделение Inditex сменило название с «Зара СНГ» на «Новая мода». В конце марта этого года подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ одобрила продажу 100% компании АО «Новая Мода» Fashion And More Management DMCC, зарегистрированной в свободной экономической зоне ОАЭ. Одним из основных условий сделки стало сохранение рабочих мест. В конце апреля новый владелец российского бизнеса Inditex начал открывать магазины под брендами Maag, Vilet, Ecru и Dub. Всего в России до конца мая планируется запустить более 200 из 502 закрытых после начала спецоперации магазинов Inditex.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Новая мода» (ранее — «Зара СНГ») было зарегистрировано в Москве в 1995 году. Выручка общества за прошлый год составила 9,7 млрд руб., чистая прибыль — 3,8 млрд руб. С октября 2022 компанией руководит Вероника Соколова, до этого гендиректором выступал Лусиан Доробанту.

Доцент кафедры менеджмента Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ Денис Стукалов отмечает, что открытие магазинов вместо точек ушедших брендов позволит улучшить финансовое положение торговых центров и полнее удовлетворить спрос в сегменте одежды масс-маркета.

«Судя по пустующим площадям магазинов покинувших РФ брендов, заполнить их долю на рынке не получилось. У покупателей одежды сегмента масс-маркета существенно сократился выбор. Открытие новых магазинов сможет восполнить образовавшийся дефицит отдельных позиций, а также поддержит работу торговых центров, в которых они находятся»,— считает Денис Стукалов. По его мнению, успешность работы новых точек будет зависеть от предлагаемого в них ассортимента и уровня цен. «На востребованность точек будет влиять то, насколько интересны потребителям будут представленные товары. Запуск магазинов говорит о том, что их собственник смог должным образом наладить поставки из-за рубежа. Производителям одежды это гораздо легче сделать, чем высокотехнологичным компаниям»,— подчеркивает Денис Стукалов. Он добавляет, что российский рынок по-прежнему остается ценным для разных компаний. «В Москве и крупных городах-миллионниках РФ проживает около 40 млн человек. В Европе есть страны с меньшим населением»,— поясняет Денис Стукалов.

По мнению аналитика финансовой группы «Финам» Анны Буйлаковой, первоначальный интерес покупателей может привести к хорошим показателям трафика в новых магазинах.

«Однако то, насколько новые бренды окажутся популярными, будет зависеть от ассортимента, соотношения цены и качества предлагаемых товаров. Отмечу, что Inditex является гигантом рынка “быстрой моды”: для него свойственно быстрое обновление коллекций — раз в две недели»,— отмечает Анна Буйлакова.

Эксперт предполагает, что новые марки одежды сохранят фокус на сегменте «быстрой моды», который заметно оскудел после прекращения деятельности в РФ таких крупных игроков, как Inditex и H&M. «При этом их уход дал толчок российским производителям. Так, выручка Gloria Jeans в 2022 году выросла на 11% по сравнению с 2021-м, чистая прибыль — на 49,4%»,— комментирует Анна Буйлакова.

Кандидат экономических наук Леонид Хазанов видит в появлении новых магазинов на месте точек покинувших РФ брендов отражение тенденции к заполнению пустующих ниш на рынке. «Свято место пусто не бывает — на место ушедших игроков приходят новые. Кроме того, ряд поставщиков хотят остаться на рынке и поэтому предпочитают передавать активы их российскому менеджменту с правом их обратного выкупа при более благоприятных обстоятельствах. Также налаживаются новые каналы закупки fashion-товаров взамен заблокированных»,— отмечает Леонид Хазанов.

Михаил Бычков