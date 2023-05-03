Владимир Путин обсудил с алтайским губернатором ситуацию в крае

Вечером 2 мая президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. По данным официального сайта Кремля, она была посвящена социально-экономическому положению в регионе и, в частности, развитию его туристического потенциала.

Встреча прошла в формате видеоконференции. «В отношении туристической деятельности надо сказать, что, конечно, два ковидных года серьезно подкосили наши показатели по туризму. Но уже в 2022 году турпоток вышел на допандемийный уровень и даже его превысил и составил более 2 млн человек. Это на 19% больше, чем в 2021 году»,– сообщил, в частности, губернатор главе государства.

Виктор Томенко попросил Владимира Путина поручить правительству РФ включить в федеральную адресную инвестиционную программу ремонт трассы, ведущей от Барнаула к столице Казахстана Астане. «К сожалению, на нее в плановом режиме не удалось найти федеральных средств для того, чтобы кое-какие сложности по этой дороге все-таки преодолеть»,– пояснил губернатор. Кроме того, он обратился за поддержкой в развитии инфраструктуры аэропорта Барнаула, строительстве школы на 1,1 тыс. мест в Индустриальном районе краевой столицы и офтальмологической поликлиники.

По словам президента РФ, команда Виктора Томенко в целом работает успешно. При этом, Владимир Путин обратил внимание губернатора на высокий уровень заболеваемости в крае, а также «вопросы социального характера, которые должны быть решены для медицинского персонала, врачей, медицинских специалистов среднего звена».

Виктор Томенко руководит Алтайским краем с 2018 года. Очередные выборы губернатора пройдут в сентябре 2023-го. Как сообщал «Ъ-Сибирь», апреле секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак поддержал намерение господина Томенко выдвинуться на второй срок.

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Валерий Лавский