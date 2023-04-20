Андрей Турчак поддержал выдвижение кандидатуры Виктора Томенко на пост губернатора Алтайского края

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак поддержал намерение губернатора Алтайского края Виктора Томенко выдвинуться на пост главы региона на предстоящих выборах. «Всегда легко избираться на первый срок. И когда ты идешь на второй срок, очень важно, чтобы было, что предъявить, что показать. За эти пять лет в крае сделано очень много, и это видят жители края»,– сказал Андрей Турчак во время рабочей поездки в Алтайский край.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Виктор Томенко сообщил, что федеральная поддержка региона составляет около 80 млрд руб. ежегодно. «Во время работы с вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком мы обсуждали, что мы и дальше будем претендовать на меры поддержки. Вопросов к нам нет — каждую копейку мы тратим эффективно, и у нас есть понятный план развития региона, который уже реализуется, есть результаты»,– сообщил губернатор.

Выборы губернатора Алтайского края состоятся в сентябре 2023 года. Виктор Томенко был избран губернатором Алтайского края в 2018 году. Он баллотировался от «Единой России». На досрочных выборах господин Томенко набрал 53,61% голосов. Явка избирателей составила 37,29%.

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Анна Егорова