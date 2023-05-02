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Спикер теробороны Украины отрицает гибель руководителя формирования Игоря Танцюры под Бахмутом

Спикер командования теробороны вооруженных сил Украины (ВСУ) опроверг гибель командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюры. Ранее сегодня, 2 мая, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что артиллерия, «предположительно», уничтожила бронеавтомобиль, в котором генерал-майор Игорь Танцюра ехал в Бахмут.

«Мы официально опровергаем это утверждение. Мы не комментируем какие-либо вбросы вражеской пропаганды. Все живы и здоровы»,— заявил представитель теробороны Денис Зелинский, его цитирует «Суспильня».

Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники в военных кругах также сообщает, что заявление о гибели Игоря Танцюры «не соответствует действительности». Игорь Танцюра командует силами территориальной обороны Украины с 15 мая 2022 года.

Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала видеозапись и снимок: на них показана уничтоженная бронемашина. «В настоящий момент уточняем данную информацию»,— заявил Евгений Пригожин, комментируя возможную гибель украинского генерал-майора. После опровержений украинской стороны господин Пригожин сказал: «Что же, будем работать дальше».

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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