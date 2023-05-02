«Гринфлайт» избавляется от долгов

Объявлены торги по продаже дебиторской задолженности челябинской строительной компании «Гринфлайт», признанной банкротом, на общую сумму почти 1,6 млрд руб. Наибольшая начальная цена у прав требования должника к дочерней компании «Гринфлайт (Москва)» — 935 млн руб. и экс-директору Сергею Мануйлову — 320 млн. Каждые четыре дня с момента приема заявок цена будет снижаться, если потребуется, вплоть до 0,5% от начальной. Эксперты отмечают, что реальные покупатели появятся, когда начальная цена снизится как минимум в 6–10 раз. Вероятнее всего, долги заинтересуют коллекторов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению суда, остановка строительства объектов «Гринфлайта» стала следствием заведомо невыгодных сделок, заключенных его гендиректором Сергеем Мануйловым

Фото: Артем Суржа, Коммерсантъ По мнению суда, остановка строительства объектов «Гринфлайта» стала следствием заведомо невыгодных сделок, заключенных его гендиректором Сергеем Мануйловым

Фото: Артем Суржа, Коммерсантъ

Дебиторская задолженность обанкротившегося застройщика челябинского жилого комплекса «Академ Riverside» — ООО «Гринфлайт» (Челябинск) — в размере почти 1,6 млрд руб. выставлена на продажу. Общая начальная цена прав требований к девяти компаниям и бывшему директору Сергею Мануйлову соответствует сумме долгов. Объявление о торгах опубликовано на Федресурсе.

Крупнейшим из десяти лотов стали права требования к дочерней компании «Гринфлайт (Москва)». Начальная цена составляет 935,24 млн руб. Это задолженность по договорам займов, которые застройщик предоставил «дочке» в 2013–2015 годах. С октября 2021 года в московском «Гринфлайте» открыто конкурсное производство.

Вторым по величине лотом является право требования к бывшему генеральному директору застройщика Сергею Мануйлову на сумму 320 млн руб. В рамках дела о банкротстве «Гринфлайта» Арбитражный суд Челябинской области признал, что экс-руководитель причинил компании убытки, пожертвовав в 2013 году хоккейному клубу «Динамо» 320 млн руб. Сам Сергей Мануйлов также прошел через банкротство: в декабре 2022 года суд завершил в отношении него процедуру реализации имущества, но не освободил от долга перед «Гринфлайтом».

Кроме того, на продажу выставлены права требования к еще одной дочерней компании должника — ООО «Агентство недвижимости “Ключевые люди”» в размере почти 154 млн руб., а также к ООО «Строительное управление “Альфастрой”» — 161 млн, ПАО «Челябэнергосбыт» — 12,6 млн, ООО «Уралстройгрупп» — почти 7 млн, «Энергосервисная компания» — почти 5 млн, «Планета Инглиш» — 681 тыс. и «Страховая инвестиционная компания» — 200,7 тыс. руб. Все эти компании являются банкротами.

Заявки на участие в открытых торгах, которые пройдут в форме подачи предложений о цене на понижение, принимаются со 2 мая по 26 июня. Каждые четыре дня стоимость лотов будет снижаться на 10%. Когда цена достигнет 10% от начальной, шаг снижения составит 5%. Лоты не могут быть проданы по цене менее 0,5% от начальной стоимости.

ООО «Гринфлайт» находится в процедуре банкротства с мая 2016 года, после того как не смогло завершить возведение более 20 многоквартирных домов в ЖК «Академ Riverside». В строительство микрорайона вложились около 5 тыс. дольщиков. За время процедуры наблюдения, длившейся до июня 2020 года, были достроены большинство проблемных объектов и удовлетворены требования дольщиков. Для этого региональные власти привлекли магнитогорского застройщика — генеральным директором «Гринфлайта» стал владелец ООО «Трест Магнитострой» Олег Лакницкий.

Бывшего гендиректора компании Сергея Мануйлова весной 2018 года Центральный районный суд Челябинска приговорил к двум годам шести месяцам лишения свободы за злоупотребление полномочиями (ч.2 ст.201 УК РФ). Суд установил, что в 2013–2016 годах руководитель заключил ряд заведомо невыгодных сделок, что и привело к остановке строительства микрорайона «Академ Riverside». В 2020 году Мануйлов вышел на свободу условно-досрочно на несколько месяцев раньше положенного срока.

Руководитель офиса юридической фирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков отмечает, что торги дебиторской задолженностью — «это всегда лотерея». «Очевидно, что добросовестный арбитражный управляющий не будет выставлять на торги “живую” дебиторку. На торги уходят чаще всего проблемные обязательства. В данном случае не имеет значения, кто кредитор, а кто дебитор по выставленным долгам, поскольку чаще всего в таких торгах участвуют разного рода коллекторы. Для них главное — получить прибыль, соответственно, никто не будет покупать дебиторку по номиналу. При этом есть шанс, что на нее вообще не будет спроса. В таком случае не исключено, что ее может выкупить по самой низкой цене абсолютно любое лицо, даже сам управляющий, которому это будет выгоднее, чем продолжать процедуру реализации. Шансы взыскать долги по реализуемым на банкротных торгах обязательствам всегда сложно определить. Но лично я сталкивался с ситуациями, когда покупатель получал более 90% от номинального размера. Собственно, из-за этого подобные торги и привлекают покупателей», — говорит эксперт.

По мнению директора департамента корпоративных финансов инвестиционной компании «ИВА Партнерс» Артема Тузова, начальная цена продажи прав требований скорее всего никого не заинтересует, реальные покупатели могут появиться, когда стоимость снизится в 6–10 раз.

Юлия Гарипова