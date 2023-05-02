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Коммерсантъ FM
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Песков: данные Пентагона о потерях России на Украине взяты с потолка

США не располагают достоверными данными о потерях России в украинском конфликте, информация о ста тысячах убитых и раненых «взята с потолка», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее такие данные привел координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, это потери России с декабря.

«Как абсолютно взятые с потолка»,— ответил пресс-секретарь на вопрос журналиста о том, как в Кремле могут прокомментировать цифры, приведенные Пентагоном. «У Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными, и так к этому и нужно относиться»,— сказал господин Песков в ходе конфолла.

Последний раз Минобороны России официально раскрывало потери ВС РФ в ходе военной операции 21 сентября 2022 года. Тогда глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что с начала конфликта с Украиной погибло 5937 российских военнослужащих.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

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