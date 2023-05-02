Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию

В марте индийский импорт российской нефти впервые превысил суммарный импорт нефти из Саудовской Аравии и Ирака. Об этом свидетельствуют данные Vortexa Ltd, компании, отслеживающей в реальном времени поставки энергоносителей по всему миру. Тем самым Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индии благодаря тому, что нефть эту страна покупает со значительным дисконтом.

По данным Vortexa (есть в редакции), в апреле импорт российской нефти составил 1,7 млн баррелей в день (б/д). Ирак, до недавнего времени бывший крупнейшим поставщиком нефти в Индию, за тот же период поставил 812 тыс. б/д, Саудовская Аравия — 671 тыс. б/д.

Во многом благодаря поставкам нефти в Индию Россия в 2023 финансовом году, как следует из данных Министерства торговли Индии, стала пятым по величине торговым партнером страны. Импорт из России составил $41,6 млрд при росте 386,6%.

Тем не менее, как говорит аналитик Vortexa Серена Хуанг, в мае роста импорта российской нефти не предвидится. По ее словам, которые приводит Bloomberg, это следствие жесткой конкуренции за российскую нефть со стороны Китая.

О том, кто выиграл от сокращения добычи ОПЕК+, читайте в колонке Юрия Барсукова.

Андрей Келекеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...