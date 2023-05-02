Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию

В марте индийский импорт российской нефти впервые превысил суммарный импорт нефти из Саудовской Аравии и Ирака. Об этом свидетельствуют данные Vortexa Ltd, компании, отслеживающей в реальном времени поставки энергоносителей по всему миру. Тем самым Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индии благодаря тому, что нефть эту страна покупает со значительным дисконтом.

По данным Vortexa (есть в редакции), в апреле импорт российской нефти составил 1,7 млн баррелей в день (б/д). Ирак, до недавнего времени бывший крупнейшим поставщиком нефти в Индию, за тот же период поставил 812 тыс. б/д, Саудовская Аравия — 671 тыс. б/д.

Во многом благодаря поставкам нефти в Индию Россия в 2023 финансовом году, как следует из данных Министерства торговли Индии, стала пятым по величине торговым партнером страны. Импорт из России составил $41,6 млрд при росте 386,6%.

Тем не менее, как говорит аналитик Vortexa Серена Хуанг, в мае роста импорта российской нефти не предвидится. По ее словам, которые приводит Bloomberg, это следствие жесткой конкуренции за российскую нефть со стороны Китая.

О том, кто выиграл от сокращения добычи ОПЕК+, читайте в колонке Юрия Барсукова.

Андрей Келекеев