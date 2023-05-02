Радий Хабиров поручил наказать перевозчика Виктора Искалина

За минувшую неделю выросло количество жалоб в органы исполнительной власти республики на тему транспортного обслуживания. Как сообщила на оперативном совещании в правительстве республики начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковкая, всего поступило 388 обращений, что на 26% выше, чем неделей ранее. Среди причин для обращений — уход с рынка частного перевозчика Виктора Искалина. Ранее предприниматель заявил, что с 25 апреля перестает работать на маршрутах №118 (Уфа-Иглино) и 165Т (Уфа-Тавтиманово).

По словам госпожи Прочаковской, перевозчик должен был работать еще 90 дней, но «бросил маршруты». Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов доложил, что с сегодняшнего дня «Башавтотранс» увеличил количество общественного транспорта по данным направлениям.

Глава Башкирии Ради Хабиров поручил взять ситуацию на контроль. «По Искалину. Он крови-то много, насколько я понимаю, попил вам. Значит, если он нарушил обязательства, через суд все. И наказать»,— сказал он.

Карина Мамаева

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте