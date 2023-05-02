Бывший генподрядчик Ар-рахим может быть признан банкротом

ООО «Алтын курай» (в 2013-2016 годах компания выполняла функции службы заказчика и генподрядчика на строительстве уфимской мечети Ар-Рахим) может быть признано банкротом по заявлению минземимущества Башкирии.

Соответствующее заявление было зарегистрировано арбитражным судом республики 20 апреля. Дата судебного заседания не назначена.

Параллельно в арбитражном суде рассматривается иск министерства о взыскании с «Алтын курай» около 6,5 млн руб. задолженности по некому договору аренды от июля 2018 года.

ООО «Алтын курай» зарегистрировано в декабре 2007 года. Уставный капитал — 30 тыс. руб. С апреля 2022 года единственным владельцем компании является Ильдар Ишеев. Ранее совладельцами ООО являлись экс-председатель Духовного управления мусульман Башкирии Нурмухамет Нигматуллин (скончался в 2019 году) и бывший управляющий делами ДУМ Ильдар Ишеев. С февраля 2013 года компания являлась заказчиком-застройщиком уфимской мечети Ар-Рахим. Проект финансировал благотворительный фонд «Урал», подконтрольный бывшему президенту Башкирии Муртазе Рахимову. В 2016 году фонд прекратил финансирование из-за конфликта с руководством ДУМ. В конце 2018 года «Алтын курай» сообщил, что передает права на объект новому подрядчику — тресту БНЗС.

Олег Вахитов

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