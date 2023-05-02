NBC: США отслеживают перемещение пролетевшего над Гавайями аэростата

Военные США отслеживают перемещение аэростата неизвестного происхождения, который пролетел над штатом Гавайи, сообщает NBC со ссылкой на источники. По предварительным данным, аэростат не представляет угрозы для воздушных судов или национальной безопасности, а также не передает никакие сигналы.

В администрации США считают, что этот объект не принадлежит Китаю, но пока не установили владельца. Сейчас аэростат «медленно движется в сторону Мексики», уточнили источники NBC. По словам собеседников телеканала, США не исключают, что могут сбить объект, если он приблизится к американской земле.

В конце января китайский аэростат влетел в воздушное пространство США. Пекин утверждал, что аппарат был метеорологическим зондом, который из-за ветра отклонился от курса, но в Вашингтоне сочли аэростат разведывательным. Устройство было уничтожено по приказу Джо Байдена 4 февраля ракетой «воздух—воздух». Пекин в связи с этим выразил протест Вашингтону. Инцидент стал причиной отмены визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай.

Подробности — в материале «Ъ» «Угроза шаровой войны».

Лаура Кеффер