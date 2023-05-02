Контейнеры возвращаются в порт

Группа компаний Global Ports по итогам 2023 года планирует довести контейнерооборот своих терминалов на Балтике до 100–170 тыс. TEU. Эксперты подтверждают постепенное восстановление контейнерооборота в морских портах Северо-Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты подтверждают постепенное восстановление контейнерооборота в морских портах Северо-Запада

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Эксперты подтверждают постепенное восстановление контейнерооборота в морских портах Северо-Запада

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Контейнерный оборот терминалов Global Ports (входит в группу компаний «Дело») на Северо-Западе в 2023 году может достичь 170 тыс. TEU, сообщил коммерческий директор компании Игорь Пухов во время заседания «Экспертного клуба ЕСП» (Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок. — «Ъ-СПб»).

«По году мы рассчитываем выйти примерно на 100, может быть, 150–170 тыс. TEU,— сказал господин Пухов.— Сейчас мы видим восстановление, мы видим, что те грузы, которые не могут или не могли в прошлом году проехать через порты Дальнего Востока — они вышли на Северо-Запад. Мы видим объемы, которые начинают… неправильно говорить "подрастать" — они начинают восстанавливаться». По его словам, в числе регионов, с которыми установлены прямые контейнерные перевозки, «Китай, в основном, но это также Индия, Южная Америка, различные порты Юго-Восточной Азии».

На Балтике Global Ports владеет контейнерными и многофункциональными терминалами «Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик». Контейнерооборот «Первого контейнерного терминала» в первом квартале 2023 года снизился до 6 тыс. TEU (–95,7% к результатам за январь — март 2022 года), «Петролеспорта» — до 9 тыс. TEU (–88,7%). Контейнерный терминал в порту Усть-Луга в первом квартале снизил перевалку контейнеров на 95,5%, до 0,3 тыс TEU. Общий контейнерооборот трех терминалов Global Ports на Балтике в 2022 году составил 364 тыс. TEU.

«Действительно, в порту Санкт-Петербург постепенно восстанавливается контейнерооборот, и это связано с комплексом факторов. В частности, это появление на линиях из Санкт-Петербурга новых игроков, в том числе "Модуля" (транспортно-экспедиторская компания «Модуль». — «Ъ-СПб»), еще ряда игроков. Это дает возможность активно использовать мощности портов Северо-Запада, потому что на Северо-Западе огромные незадействованные мощности — до 5 млн TEU. Естественно, что в условиях, когда порты Дальнего Востока достаточно сильно перегружены, а Новороссийск критически перегружен, в этом плане порт Санкт-Петербург выглядит в целом достаточно привлекательно»,— считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, фундаментальные предпосылки для восстановления товарооборота есть, хотя и не до уровня, который был до СВО. «Сейчас пока можно использовать возможность, связанную с тем, что терминальной инфраструктуры на Дальнем Востоке не хватает, в Новороссийске очень жесткие ограничения по железнодорожной инфраструктуре, при этом в порту Санкт-Петербург нет таких проблем»,— говорит эксперт.

Вячеслав Калашников