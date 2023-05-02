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Контейнеры возвращаются в порт

Оператор контейнерных терминалов на Балтике прогнозирует постепенное восстановление оборота

Группа компаний Global Ports по итогам 2023 года планирует довести контейнерооборот своих терминалов на Балтике до 100–170 тыс. TEU. Эксперты подтверждают постепенное восстановление контейнерооборота в морских портах Северо-Запада.

Эксперты подтверждают постепенное восстановление контейнерооборота в морских портах Северо-Запада

Эксперты подтверждают постепенное восстановление контейнерооборота в морских портах Северо-Запада

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Эксперты подтверждают постепенное восстановление контейнерооборота в морских портах Северо-Запада

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Контейнерный оборот терминалов Global Ports (входит в группу компаний «Дело») на Северо-Западе в 2023 году может достичь 170 тыс. TEU, сообщил коммерческий директор компании Игорь Пухов во время заседания «Экспертного клуба ЕСП» (Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок. — «Ъ-СПб»).

«По году мы рассчитываем выйти примерно на 100, может быть, 150–170 тыс. TEU,— сказал господин Пухов.— Сейчас мы видим восстановление, мы видим, что те грузы, которые не могут или не могли в прошлом году проехать через порты Дальнего Востока — они вышли на Северо-Запад. Мы видим объемы, которые начинают… неправильно говорить "подрастать" — они начинают восстанавливаться». По его словам, в числе регионов, с которыми установлены прямые контейнерные перевозки, «Китай, в основном, но это также Индия, Южная Америка, различные порты Юго-Восточной Азии».

На Балтике Global Ports владеет контейнерными и многофункциональными терминалами «Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик». Контейнерооборот «Первого контейнерного терминала» в первом квартале 2023 года снизился до 6 тыс. TEU (–95,7% к результатам за январь — март 2022 года), «Петролеспорта» — до 9 тыс. TEU (–88,7%). Контейнерный терминал в порту Усть-Луга в первом квартале снизил перевалку контейнеров на 95,5%, до 0,3 тыс TEU. Общий контейнерооборот трех терминалов Global Ports на Балтике в 2022 году составил 364 тыс. TEU.

«Действительно, в порту Санкт-Петербург постепенно восстанавливается контейнерооборот, и это связано с комплексом факторов. В частности, это появление на линиях из Санкт-Петербурга новых игроков, в том числе "Модуля" (транспортно-экспедиторская компания «Модуль». — «Ъ-СПб»), еще ряда игроков. Это дает возможность активно использовать мощности портов Северо-Запада, потому что на Северо-Западе огромные незадействованные мощности — до 5 млн TEU. Естественно, что в условиях, когда порты Дальнего Востока достаточно сильно перегружены, а Новороссийск критически перегружен, в этом плане порт Санкт-Петербург выглядит в целом достаточно привлекательно»,— считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, фундаментальные предпосылки для восстановления товарооборота есть, хотя и не до уровня, который был до СВО. «Сейчас пока можно использовать возможность, связанную с тем, что терминальной инфраструктуры на Дальнем Востоке не хватает, в Новороссийске очень жесткие ограничения по железнодорожной инфраструктуре, при этом в порту Санкт-Петербург нет таких проблем»,— говорит эксперт.

Вячеслав Калашников

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