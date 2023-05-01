Признанный банкротом Механический завод в Алтайском крае выставили на продажу

В Алтайском крае на торги выставлен имущественный комплекс ООО «Механический завод». Предприятие, находящееся в процедуре банкротства, расположено в Бийске.

В единый лот вошли здание площадью 12,1 тыс. кв. м, занимаемый заводом земельный участок в 3 га, оборудование и готовая продукция. Начальная цена комплекса установлена в размере 108,2 млн руб. Торги назначены на 13 июня 2023 года.

ООО «Механический завод» было создано в 2003 году на базе механического производства Бийского химического комбината.

«Развитие технологической и конструкторской базы предприятия позволило освоить выпуск оборудования и запасных частей для металлургических, коксохимических и горнорудных предприятий, предприятия ГК «Росатом» и бурового оборудования»,– говорится на сайте завода.

ООО «Механический завод» было признано банкротом в январе 2022 года. «По итогам 2020 предприятие стало убыточным, в 2021 году предприятие не имело прибыли, среднемесячная выручка в 2021 году составляла всего 16% от среднемесячного показателя в 2020 году, таким образом, происходило резкое снижение выручки, что однозначно свидетельствует о неплатежеспособности должника»,– говорилось тогда в решении арбитражного суда Алтайского края. В решении также указывалось, что производственные основные средства завода сданы в аренду АО «МК «Дизель-Энерго» (Санкт-Петербург) с арендной платой около 3 млн руб. в месяц.

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Валерий Лавский