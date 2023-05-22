Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— Центры компетенций — в чем их смысл и цель?

— Центры компетенций выросли из необходимости системного подхода к оценке и развитию надпрофессиональных компетенций в вузах и колледжах. Платформа «Россия — страна возможностей» охватила олимпиадами и проектами значительную аудиторию страны, но именно в соревновательный формат с элементами соперничества, строгим конкурсным отбором готовы включаться не все.

— Почему именно надпрофессиональные компетенции?

— Мы часто слышали, что выпускники университетов не соответствуют запросам рынка. Оказалось, что с профессиональными компетенциями все хорошо, а вот надпрофессиональные навыки, иначе говоря, универсальные или soft skills, у выпускников западают. Для эффективного движения по социальным и карьерным траекториям требуется именно их сплав.

— Как выбирали приоритетные компетенции и как вы их развиваете?

— Мы провели опрос среди работодателей и определили 11 базовых компетенций, которые они считают наиболее важными для молодых людей для начала и развития карьеры. Под них мы сформировали набор инструментов, которые внедрили в Центры компетенций в университетах. Все студенты этих вузов, а их уже больше 185, проходят оценку на нашей платформе и получают подробные рекомендации по прокачке компетенций. Совместно с университетами мы разрабатываем и внедряем отдельные образовательные программы, корректируя и дополняя процессы внеучебной деятельности, в рамках которой чаще всего и происходит развитие надпрофессиональных компетенций.

— Какие результаты уже есть?

— Мы построили систему взаимодействия работодатель—университет—студент, где компетенции студента становятся доступными для работодателя. К его диплому или оценкам теперь прикладывается «паспорт компетенций».

— Что ждет Центры компетенций дальше?

— Мы продвигаем культуру осознанного саморазвития студентов, помогаем университетам меняться. Проект «Центры компетенций» позволяет построить правильный путь развития для буквально каждого участника, что позволит получить не только наиболее подходящую работу, но и стать лучшей версией себя.