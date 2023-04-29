Умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Королев

Заслуженный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, девятикратный чемпион Юрий Королев умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России. Причины смерти неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Королев

Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Юрий Королев

Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«В это сложно поверить — ушел в мир иной девятикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР, легенда мировой гимнастики. Это большая утрата, приносим соболезнования родным, близким и всему сообществу спортивной гимнастики»,— сообщила пресс-служба.

Юрий Королев родился во Владимире. Соболезнования семье спортсмена также выразил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. «Его знают и уважают в родном регионе, с него берут и будут брать пример. Он был легендой российского спорта и при этом отзывчивым, неравнодушным человеком, спортсменом с сильным характером, настоящим тружеником, абсолютным авторитетом для своих учеников, его энергия заряжала всех окружающих»,— написал губернатор в своем Telegram.

На счету Юрия Королева три серебряные и одна бронзовая медали мировых первенств. Он трижды завоевывал первенство пьедестала почета чемпионатов Европы. На Олимпийских играх в Сеуле 1988 года спортсмен получил разрыв ахиллова сухожилия. После травмы он остался в спорте в качестве судьи: он получил звание судьи международнои категории, работал в Европе и был судьей Олимпиаду в Пекине.

В последние годы Юрий Королев работал тренером во владимирской ДЮСШОР имени Толкачева. Дмитрий Баркалов, его воспитанник, получил звание абсолютного чемпиона России.

Анастасия Ларина