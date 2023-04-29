Главные новости за 24-28 апреля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Астраханцы вышли на очередной митинг против бродячих собак. Горожане требовали запретить возврат бродячих собак на улицы.

И. о. заместителя председателя правительства Саратовской области стал Сергей Егоров. Он курирует социальный блок: здравоохранение, вопросы труда, занятости и социальной защиты.

В Саратовской области планируется возведение пятой по счету солнечной электростанции. Она появится в АлександровоГайском районе к концу 2025 года и станет самой крупной в регионе. Реализацией проекта займется компания «Юнигрин пауэр».

Саратов будет поставлять газовое оборудование в Узбекистан. Бизнес-миссия из региона подписала в соседнем государстве соглашение о сотрудничестве между заводом «Газаппарат» и крупной узбекистанской энергетической компанией.

Первый в Астраханской области крупный приют для бездомных собак на тысячу мест появится в Черноярском районе.

Жители Аткарского района Саратовской области просят отменить проект мусоропереработки на родниках. На выбранном для строительства участке расположено множество родников, в ста метрах течет река Сосновка, которая впадает в Идолгу, затем в Медведицу, та — в Дон и через канал в Волгу.

На фасаде исторического здания бывшей партийной школы в центре Волгограда, где больше 60 лет располагается государственный медицинский университет, законсервируют контур барельефа Иосифа Сталина.

Пограничное управление ФСБ по Саратовской и Самарской областям возглавил Дмитрий Прокопьев.

Волгоградских чиновников обяжут сообщать о предложениях взяток.

В Поволжье стали чаще брать микрозаймы на текущие нужды. Выделяется Астраханская область — в 45% случаев граждане обращаются в микрокредитные организации для удовлетворения базовых потребностей.

В Пензе ООО «Максим» купило 100процентный пакет акций ЗАО «Телерадиокомпания «Наш дом».

Волгоградская область получит 55,3 млн руб. на водопропускные сооружения.

Саратовский министр обратится в суд после уничтожения окон в «Доме травников Соколовых».

Производство электроэнергии в Саратовской области подорожало за три месяца на 10 процентов.

Депутаты думы Астраханской области обратились в Совет Федерации с просьбой внести изменения в федеральное законодательство и разрешить регионам самостоятельно решать, как разбираться с бродячими собаками.

Задержан глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Плеханов. Дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями завел и. о. руководителя областного СКР Олег Мезрин.

Дарья Васенина