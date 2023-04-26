Волгоградских чиновников обяжут сообщать о предложениях взяток

В Волгоградской области планируют ужесточить антикоррупционное законодательство. Депутаты областной думы приняли предложенные прокурором региона Денисом Костенко изменения в закон области, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Внесенный прокурором законопроект дополняет шестую статью Закона области «О государственных должностях». После вступления изменений в силу, госслужащие будут обязаны сообщать в прокуратуру и иные государственные органы о предложениях дачи взяток.
Соответствующие уведомления чиновники должны будут направлять в течение пяти дней с даты поступления незаконного предложения.
Ранее аналогичную обязанность возложили на депутатов Волгоградской областной думы.