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Коммерсантъ FM
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Волгоградских чиновников обяжут сообщать о предложениях взяток

В Волгоградской области планируют ужесточить антикоррупционное законодательство. Депутаты областной думы приняли предложенные прокурором региона Денисом Костенко изменения в закон области, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Внесенный прокурором законопроект дополняет шестую статью Закона области «О государственных должностях». После вступления изменений в силу, госслужащие будут обязаны сообщать в прокуратуру и иные государственные органы о предложениях дачи взяток.

Соответствующие уведомления чиновники должны будут направлять в течение пяти дней с даты поступления незаконного предложения.

Ранее аналогичную обязанность возложили на депутатов Волгоградской областной думы.

Дарья Васенина

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